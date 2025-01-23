Обнаружена уникальная звезда, питающаяся своими звездными собратьями.





Космический телескоп «Хаббл» сделал важное открытие, обнаружив звезду, названную «голубым скрытником». Эта звезда привлекает внимание астрономов своим быстрым вращением, которое обусловлено ее взаимодействием с другими звездами в системе.

Голубой скрытник относится к открытому скоплению M67, которое включает около 500 звезд, возраст которых составляет примерно 4 миллиарда лет. Это скопление расположено на расстоянии 2800 световых лет от Земли. Звезды в этом скоплении, как правило, вращаются с одинаковой скоростью, но голубой скрытник значительно выделяется на их фоне.

Астроном Эмили Лейнер из Иллинойсского технологического института (США) отметила, что обычная звезда в этом скоплении делает полный оборот за 25 дней, тогда как голубой скрытник вращается каждые несколько дней. Это различие стало поводом для более глубокого изучения.

Команда астрономов направила телескоп на голубого скрытника и обнаружила, что рядом с ним находится белый карлик — остаток мертвой звезды. Однако этот карлик оказался слишком массивным, чтобы быть просто остатком одной звезды.

Исследования показали, что голубой скрытник взаимодействует с двумя двойными звездами, которые в конечном итоге сливаются, образуя массивную звезду. Затем голубой скрытник начинает забирать материал из этой звезды, что приводит к его ускоренному вращению.

Лейнер пояснила, что звезды часто проходят через процессы массообмена, но такие системы сложно обнаружить. Примерно 10% звезд находятся в тройных системах, однако астрономам редко удается проследить их эволюцию. Это открытие дает возможность глубже понять сложные взаимодействия между звездами и их влияние на космическую эволюцию.