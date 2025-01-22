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Интерфейс мозг-компьютер позволяет парализованным пациентам управлять квадрокоптером
Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, представляет новую технологию интерфейса мозг-компьютер, позволяющую парализованным пациентам управлять виртуальными устройствами.

В журнале Nature Medicine вышло исследование, которое может изменить подход к реабилитации парализованных пациентов. Исследовательская группа представила технологию интерфейса мозг-компьютер, позволяющую людям с ограниченными возможностями управлять виртуальными устройствами, используя только свои мысли.

Разработанная технология использует электроды, имплантированные в мозг, чтобы считывать сигналы, когда пациент пытается двигать пальцами. Это позволяет им управлять квадрокоптером, просто представляя, как они двигают своими пальцами. Каждый палец делится на три области, что дает возможность точного контроля. Например, при представлении движения большого или указательного пальца квадрокоптер реагирует мгновенно, преодолевая виртуальные препятствия.

Мэтью Уилси, один из авторов исследования, отметил, что эта система обеспечивает самый высокий уровень функционального контроля на сегодняшний день. В ходе экспериментов, проведенных в Стэнфорде, исследователи обнаружили, что точность управления значительно возрастает при использовании имплантированных электродов по сравнению с неинвазивными методами, такими как электроэнцефалография (ЭЭГ).

При этом операция по имплантации электродов в моторную кору головного мозга требует серьезного медицинского вмешательства. Однако результаты показывают, что такая технология может существенно улучшить качество жизни людей с неврологическими травмами. Участники исследования отмечают, что возможность управлять виртуальными устройствами открывает новые горизонты в реабилитации.

Нишал Шах, соавтор исследования, подчеркивает, что управление пальцами — это только начало. Конечной целью является восстановление двигательной функции всего тела. Джейми Хендерсон, еще один автор исследования, добавляет, что важность этой технологии выходит за рамки простого управления устройствами. Она может помочь людям восстанавливать социальные связи и взаимодействовать друг с другом.

#технологии #медицина #интерфейс #паралич #мозг-компьютер
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