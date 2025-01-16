Научно-производственный центр «Ушкуйник» запустил серийное производство FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», который оснащен тепловизором.

Научно-производственный центр «Ушкуйник» сообщил о начале серийного производства нового FPV-дрона под названием «Князь Вандал Новгородский». Глава центра, Алексей Чадаев, отметил, что этот дрон будет использоваться в зоне специальной военной операции. Причем, в отличие от предыдущих опытных образцов, теперь дрон поступает в войска в серийном производстве.

Данная модель дрона оборудована тепловизором, что позволяет операторам проводить атаки на потенциального противника даже в условиях ограниченной видимости. Особенностью «Князя Вандала» является использование оптоволоконной связи, что делает его менее уязвимым к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы. Впервые дрон прошел испытания в августе 2024 года во время конфликта с ВСУ в Курской области.

Чадаев также подчеркнул, что теперь всё в руках военных, которые будут использовать «Князь Вандал» в своих операциях.