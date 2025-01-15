Строительство железной дороги, связывающей Крым с центральной частью России через новые регионы, потребует инвестиций от 90 до 160 миллиардов рублей. Эти данные предоставил Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры.

На днях вице-премьер Марат Хуснуллин предложил проработать проект, который обеспечит железнодорожное сообщение между Крымом и центральной Россией через новые регионы. Это предложение было сделано во время совещания, где обсуждали развитие Крыма и Севастополя в присутствии президента Владимира Путина.

По словам Павла Иванкина, для реализации этого проекта необходимо восстановление ряда участков и строительство новых соединительных веток. Он оценил общую стоимость проекта в диапазоне от 90 до 160 миллиардов рублей. Разница в стоимости объясняется различными вариантами трассировки и состоянием существующей инфраструктуры.

Основной маршрут будет проходить через направления Джанкой и Новоалексеевскую, что обеспечит связь с Запорожской областью. Важно отметить, что проект включает использование железных дорог Новороссии, где также потребуется восстановление некоторых участков. Успешная реализация этого проекта может значительно улучшить транспортные связи в регионе и упростить процесс перевозки как грузов, так и пассажиров.