Это нововведение обещает улучшить взаимодействие между игроками и расширить возможности консоли.

Nintendo готовится к запуску своей новой консоли Switch 2, который должен выйти 16 января. В последние дни утечки информации о ней становятся все более частыми. На этот раз данные пришли с канала Discord, связанного с Nintendo, где майнеры данных нашли упоминания о новой клавише «C» на Joy-Con.

Ключевым открытием стало название функции Campus, которая, как ожидается, обеспечит пользователям доступ к групповому и голосовому чату. Важно, что эта функция сможет поддерживать до 12 пользователей одновременно, что предполагает возможность создания больших групп для совместной игры.

Однако стоит учитывать, что для использования группового и голосового чата потребуется подключение к интернету, а значит, эти функции, вероятно, будут доступны только подписчикам Nintendo Switch Online.