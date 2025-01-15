Издание The War Zone рассматривает текущие возможности подводного беспилотника Orca ВМС США и его перспективы в будущем. Руководитель программы Orca делится подробностями о том, как такой дрон может изменить подводные операции и какие вызовы стоят перед этой технологией.

Подводный беспилотник Orca, разработанный ВМС США, представляет собой значительный шаг вперед в области подводных технологий. Эта информация, представленная изданием The War Zone, показывает, что этот сверхбольшой беспилотный подводный аппарат (XLUUV) разрабатывался в течение нескольких лет и вскоре начнет свои операции. Несмотря на задержки и рост затрат, Orca обещает стать важным элементом американского флота.

Orca, длиной почти 26 метров, напоминает полуприцеп и предназначен для выполнения различных задач под водой. Первоначально его разрабатывали для доставки мин, однако возможности аппарата могут быть значительно расширены. Капитан Мэтт Льюис, руководитель программы Orca, отмечает, что аппарат способен выполнять множество миссий, включая транспортировку различных полезных нагрузок. Эта универсальность делает Orca привлекательным активом для ВМС, как указывает The War Zone.

С момента заказа первых пяти аппаратов у Boeing в 2019 году программа столкнулась с множеством трудностей. Однако, как сообщает The War Zone, в 2025 году ожидается поставка первого рабочего варианта Orca, что станет важным этапом в развитии данного проекта. ВМС США планируют провести эксплуатационные испытания и оценку платформы, чтобы понять, как лучше всего интегрировать этот дрон в свои операции.

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются подводные беспилотники, является сложность работы в непосредственно под водой. The War Zone подчеркивает, что управление дронами под водой требует учета множества факторов, таких как давление, температура и соленость воды. Эти условия создают дополнительные требования к конструкции и технологиям, используемым в Orca.

Связь также является критически важным аспектом работы подводных дронов. В отличие от воздушных или надводных аппаратов, которые могут поддерживать постоянную связь, подводные беспилотники сталкиваются с задержками в передаче данных и управлении. Это требует от операторов разработки новых методов управления и принятия решений, что усложняет выполнение миссий.

Капитан Льюис также отметил, что Orca может использовать различные полезные нагрузки, включая более мелкие подводные дроны. Однако для этого необходимо завершить интеграцию системы в флот и провести дополнительные испытания.

В 2025 году Orca должны начать активно использовать, и ВМС США намерены обучить своих моряков для работы с этим аппаратом. Капитан Льюис подчеркивает, что обучение и тестирование будут важными этапами перед тем, как Orca сможет полноценно выполнять свои задачи.

Что касается стоимости, один подводный беспилотник Orca обойдется приблизительно в 450 миллионов долларов. В США планируют использовать пять таких аппаратов, и это число может увеличиться в будущем, в зависимости от успешности их эксплуатации.

Orca также обладает автономными функциями, которые позволяют ему действовать в течение 30 дней и преодолевать расстояние до 6000 морских миль. Однако капитан Льюис подчеркивает, что это не означает, что аппарат будет сразу отправлен на такую миссию. ВМС США планируют постепенно наращивать опыт эксплуатации Orca, чтобы понять его реальные возможности и ограничения.

Кроме того, Orca будет работать в сотрудничестве с другими подводными и надводными силами. Однако, как отметил капитан, скорость подводных беспилотников остается ограниченной, что может затруднить координацию действий с пилотируемыми подводными лодками. Для успешного выполнения своих задач Orca должен будет справляться с задачами навигации и связи. Капитан Льюис объяснил, что аппарат будет использовать существующие технологии, а не разрабатывать новые, что позволит сократить время на внедрение и снизить риски.

Капитан также отметил, что Orca будет работать независимо, не требуя запуска с борта других кораблей. Это упрощает его развертывание и позволяет использовать его в различных операциях.

В ВМС США надеются, что этот беспилотник позволит им эффективно справляться с новыми вызовами, которые возникают в современных условиях.