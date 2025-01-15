Это станет крупнейшим заказом среди тяжелых электрических грузовиков в истории компании.

Amazon объявила о намерении расширить свой автопарк, сделав заказ на более чем 200 электрических полуприцепов Mercedes-Benz eActros 600. Эти грузовики будут использоваться для доставки товаров между центрами выполнения заказов, сортировочными центрами и станциями доставки в Великобритании и Германии, что позволит компании перевозить более 350 миллионов посылок ежегодно.

Чтобы поддерживать работу новых электрических грузовиков, Amazon установит зарядные станции мощностью 360 кВт на ключевых объектах. Эти зарядные устройства смогут пополнять аккумуляторы 40-тонных грузовиков с 20% до 80% всего за час. Кроме того, компания планирует создать внешние зарядные станции для дальних перевозок.

Модель eActros 600, обладая емкостью аккумулятора более 600 кВтч, может проехать до 500 километров на одной зарядке. Производство этих грузовиков началось на заводе Mercedes-Benz в Вертере, Германия. В рамках своей стратегии по электрификации Amazon также активно использует электрические железные дороги и развивает службу пешей доставки в Лондоне, где курьеры используют тележки для завершения доставки.

В Германии Amazon удвоила число электромобилей Rivian до более чем 600. Кроме того, в прошлом году грузовые электровелосипеды в Берлине доставили более 1,5 миллиона посылок. К концу 2024 года компания планирует расширить свои центры микромобильности в пяти крупных городах. Amazon инвестирует более 1 миллиарда евро в развитие своей электрической транспортной сети по всей Европе.

На данный момент Amazon уже располагает 38 электрическими грузовиками в Европе и более 3000 электромобилей доставки. Ожидается, что к концу 2025 года число электромобилей превысит 10 000, что значительно повысит эффективность логистики.