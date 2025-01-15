Apple может представить новый чипсет под названием "Hidra" для своего будущего Mac Pro, отличающийся от M4 Ultra. Ожидается, что он обеспечит более высокую производительность благодаря увеличенному количеству ядер.

В ближайшие месяцы Apple планирует запустить новый Mac Pro, который, как ожидается, станет самым мощным устройством в линейке компании. Ранее предполагалось, что этот компьютер будет оснащен чипом M4 Ultra, как и Mac Studio. Однако новые данные указывают на то, что Apple может использовать альтернативный подход и оснастить Mac Pro совершенно новым чипсетом под названием "Hidra".

По информации экспертов, "Hidra" будет использовать ту же литографию, что и M4 Ultra, но с большим количеством ядер центрального и графического процессора. Это может стать значительным шагом вперёд в производительности для профессиональных пользователей, которым нужны мощные рабочие станции. Важно отметить, что текущие модели Mac Studio и Mac Pro работают на чипах M2 Ultra, но "Hidra" может предложить более высокие характеристики, что привлечёт внимание тех, кто ищет максимальную мощность.

Среди ожидаемых новинок также упоминается множество других моделей Mac, однако многие пользователи с нетерпением ждут именно M4 Ultra, который должен стать новым стандартом для чипов Apple на уровне рабочих станций. Информация от Марка Гурмана из Bloomberg указывает на то, что "Hidra" и M4 Ultra могут представлять собой разные решения, что добавляет интриги к предстоящему запуску.

Пока точные характеристики "Hidra" остаются неизвестными, предполагается, что он будет иметь дополнительные ядра, что может убедить покупателей вложить средства в новый Mac Pro. В то же время, текущая стоимость Mac Pro с M2 Ultra вызывает вопросы о стоимости, так как разница в цене между Mac Studio и Mac Pro значительна. Ожидается, что "Hidra" сможет оправдать более высокую стоимость, предлагая улучшенные характеристики и производительность, что сделает его привлекательным выбором для профессионалов.