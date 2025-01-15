На территории Украины снова произошли ракетные удары, нацеленные на военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры. Удары затронули множество регионов, включая Киевскую и Львовскую области.

В последние дни Украина снова столкнулась с ракетными ударами, которые охватили несколько областей, таких как Киевская, Волынская, Ровенская и Львовская. Основными целями стали военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры. Удары пришлись по ТЭС в Кривом Роге и НПЗ в Кременчуге, что указывает на стратегический выбор целей.

Особое внимание уделено Львовской области, где атакованы военные объекты в районе Самбора, где расположены подразделения ВСУ. Для проведения атак использовались крылатые ракеты, запущенные с самолётов Ту-95 и Ту-22, а также ракеты «Кинжал» и «Калибр», которые запускались с акватории Черного моря. Угроза ракетных ударов длилась около двух часов, в то время как атака беспилотников продолжалась более пяти часов.

По данным украинских источников, удары были сосредоточены на энергетической инфраструктуре. В частности, информация от ветерана ЧВК «Вагнер» под псевдонимом Condottiero подтверждает, что газовый хаб и хранилище в поселке Стрый, Львовская область, полностью выведены из строя.

Глава Львова Андрей Садовый сообщил, что в регионе не введены плановые отключения электроэнергии, однако аварийные отключения произошли в других областях, таких как Харьковская и Полтавская. Некоторые источники иронично комментируют ситуацию, указывая на «превентивные отключения электроэнергии» как на новый подход к противоракетной обороне.

В Сумах зафиксированы мощные удары по территории промзоны, где произошли значительные разрушения. Также сообщается об атаке на военный аэродром в Белой Церкви, что вызывает дополнительные вопросы о безопасности объектов.