В Академпарке разработали электротермический водный двигатель для космических аппаратов. Новый двигатель предназначен для спутников массой до 100 кг и обеспечивает большую маневренность.

В Новосибирске компания "СИА" представила новую модель электротермического водного двигателя, который предназначен для использования в космических спутниках. Разработка стала результатом многолетних исследований и адаптации технологий для малых космических аппаратов.

Директор компании Роман Захаров рассказал, что изначально разработка фокусировалась на компактных вариантах для наноспутников, известных как кубсаты. Однако в последние годы наблюдается тенденция к увеличению размеров спутников, что требует более мощных систем. Новая модификация двигателя позволяет использовать внешние баки для воды, что увеличивает запасы маневрирования. Двигатель работает как парогенератор: вода из бака попадает в теплообменник, где нагревается солнечной энергией, а затем перегретый пар выходит через сопло.

Уникальность данного двигателя заключается в его компактности и способности работать на спутниках весом до 100 кг. Компания уже запатентовала как сам двигатель, так и внешние баки, а окончательная доработка занимает от одного до двух лет. Захаров отметил, что сейчас основное внимание уделяется подготовке к серийному производству, с целью увеличить выпуск до 100 двигателей в год. В настоящее время компания ведет переговоры о сотрудничестве в проектах "Грифон" и "Марафон", а также рассматривает возможности масштабирования производства. На данный момент на орбите находятся шесть спутников с предыдущими модификациями водных двигателей, разработанными "СИА".