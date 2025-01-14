Специалисты Российской антарктической экспедиции завершили работу зимовочного комплекса, который функционировал 40 лет. Теперь они обосновались в новом современном здании, которое обеспечит лучшие условия для научных исследований.

Сегодня полярники, работающие на станции Восток, завершили свою деятельность в старом зимовочном комплексе, который прослужил им долгие 40 лет. Теперь команда переходит к новому комплексу НЗК «Восток», который обещает значительно улучшить условия работы и проживания. Старый комплекс был законсервирован: специалисты остановили энергоблок и подготовили жилые помещения к длительному сохранению.

Станция Восток, основанная в 1957 году, расположена на высоте более 3000 метров и вдалеке от побережья. Она известна своими геофизическими наблюдениями и бурением глубочайших скважин в ледяном покрове. Здесь обнаружили крупнейшее подледное озеро, что сделало станцию важным центром для научных исследований. Новый зимовочный комплекс, площадью около 3000 квадратных метров, спроектирован с учетом антарктических условий. Его стены имеют значительную толщину и герметичность.

Комплекс состоит из пяти модулей и построен на высоких опорах, чтобы избежать засыпания снегом. Внутри полярники найдут современные условия: жилые и общественные помещения, научные лаборатории, а также медицинский блок с операционной и спортивные зоны. Новый комплекс сможет разместить до 15 человек.

На станции также планируется масштабная программа исследований подледникового озера Восток, что даст возможность изучить аналогичные системы на других планетах.