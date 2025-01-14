Астрономы наблюдают за черной дырой 1ES 1927+654, которая демонстрирует необычные рентгеновские вспышки с увеличивающейся частотой. Ученые предполагают, что причиной этого может быть белый карлик, приближающийся к горизонту событий.

Черная дыра 1ES 1927+654 привлекает внимание астрономов уже несколько лет. Эта сверхмассивная черная дыра, масса которой сопоставима с миллионом солнечных масс, находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли. В 2018 году ученые зафиксировали неожиданное исчезновение короны черной дыры, облака раскаленной плазмы, что стало первой подобной записью в астрономии. Теперь же команда из Массачусетского технологического института вновь обратила внимание на эту черную дыру, так как она демонстрирует новые, еще более странные признаки активности.

В последние два года астрономы заметили, что рентгеновские вспышки от черной дыры становятся все более частыми. Если раньше они появлялись с интервалом в 18 минут, то теперь этот промежуток сократился до 7 минут. Это резкое изменение стало настоящей загадкой для ученых, так как подобного поведения у черных дыр не наблюдали ранее.

Исследователи рассмотрели несколько возможных объяснений этой активности. Наиболее вероятным кандидатом на роль виновника вспышек оказался белый карлик — компактное ядро мертвой звезды, которое вращается вокруг черной дыры и приближается к ее горизонту событий. Если это предположение верно, то белый карлик должен демонстрировать удивительную способность оставаться на грани падения в черную дыру, что открывает новые горизонты для понимания поведения таких объектов.

Астрономы также отметили, что если белый карлик действительно является источником этих рентгеновских вспышек, он будет генерировать гравитационные волны, которые смогут зафиксировать будущие обсерватории, такие как космическая антенна LISA от NASA. Эти волны будут находиться в диапазоне, который новейшие детекторы способны обнаружить.

В 2022 году команда проанализировала данные, собранные обсерваторией XMM-Newton, и заметила, что рентгеновское излучение от черной дыры пульсирует с возрастающей частотой. Подобные колебания ранее фиксировались лишь у нескольких других черных дыр, но в случае 1ES 1927+654 наблюдается постоянное нарастание частоты. Это явление не похоже на обычное поведение черных дыр, что делает его особенно интересным для изучения.

Изменения в рентгеновском излучении указывают на то, что источник находится очень близко к черной дыре. Внутренние области черной дыры создают высокоэнергетическую среду, где рентгеновские лучи возникают из-за быстро движущейся плазмы. В то время как более холодные аккреционные диски могут излучать оптический и ультрафиолетовый свет, рентгеновские лучи появляются только вблизи горизонта событий.

С учетом всех этих наблюдений, черная дыра 1ES 1927+654 продолжает оставаться объектом активного изучения, предлагая новые возможности для понимания сложных процессов, происходящих вблизи этих загадочных космических объектов.