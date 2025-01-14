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Толщина нового складного смартфона OPPO Find N5 составит примерно 8 мм
Компания OPPO анонсировала новый складной телефон Find N5, который обещает стать самым тонким флагманом в мире. Устройство выделяется не только своей толщиной, но и использованием передовых технологий.

Менеджер по продуктам Чжоу Ибао продемонстрировал толщину будущего OPPO Find N5, который официально назван «самым тонким складным флагманом в мире».

По информации, предоставленной OPPO, односторонняя толщина нового смартфона составляет около 3,7 мм. Для сравнения, это меньше, чем толщина четырех сложенных удостоверений личности, и чуть больше толщины двух монет номиналом один юань. Учитывая, что толщина удостоверения личности равна примерно 0,9 мм, а монеты — около 1,85 мм, можно сказать, что Find N5 действительно удивляет своим дизайном. В сложенном состоянии толщина устройства ожидается на уровне 8 мм.

Одним из ключевых аспектов нового устройства является использование технологии шарниров из 3D-титанового сплава. Этот материал известен своей прочностью, легкостью и коррозионной стойкостью. Титан широко применяется в аэрокосмической и медицинской отраслях.

Что касается технических характеристик, по предварительным данным, OPPO Find N5 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition. Он также поддерживает беспроводную зарядку и оснащен 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Операционная система ColorOS 15 предустановлена на устройстве, что обеспечивает пользователям доступ к современным функциям и интерфейсу. Кроме того, телефон будет иметь индивидуальный порт C и аккумулятор емкостью около 5565/5700 мАч.

Ожидается, что OPPO Find N5 будет официально представлен в феврале этого года.

#технологии #смартфон #oppo #дизайн #мобильные телефоны #find n5
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