Европейский Союз предупреждает о серьезных последствиях, если Дональд Трамп введет пошлины на товары из Европы. В ответ Брюссель готов ввести встречные тарифы, которые ощутимо скажутся на американской экономике.

Европейский Союз выразил готовность к ответным мерам в случае, если Дональд Трамп, вновь став президентом США, решит ввести пошлины на европейские товары. Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента, сообщил, что такие меры затронут американские товары и услуги, и их влияние будет ощутимо в Соединенных Штатах.

Ранее Брюссель стремился к заключению торговой сделки с Вашингтоном, надеясь на конструктивный диалог. Ланге отметил, что он все еще верит в сопротивление республиканцев в Конгрессе против введения тарифов на европейскую продукцию. Однако, с учетом текущей ситуации, ЕС готовит план действий и на случай, если США решат обложить пошлинами товары из Китая.

Ланге подчеркнул, что в случае увеличения экспорта из Китая в Европу, Брюссель примет меры для защиты своей промышленности. Он напомнил о предыдущем опыте, когда ЕС ограничил ввоз стали в ответ на действия Трампа в его первый срок. Тогда было разрешено ввозить лишь определенное количество стали, в то время как все, что превышало этот лимит, обременялось 25-процентной пошлиной.

Если подобная ситуация повторится, Ланге предполагает, что ЕС вновь прибегнет к аналогичным мерам. Это может привести к новому витку торговой войны между США и Китаем, что затронет не только экономику двух стран, но и окажет влияние на глобальный рынок.