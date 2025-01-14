Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о необходимости увеличения расходов на оборону до 3,7% ВВП для стран альянса.

На недавнем заседании в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение о том, что странам альянса следует увеличить свои военные расходы. Он указал на то, что новые целевые показатели могут потребовать от членов НАТО затрат на уровне 3,7% от валового внутреннего продукта. Это заявление стало ответом на растущие угрозы безопасности в мире.

Рютте также обратил внимание на недавние комментарии избранного президента США Дональда Трампа, который предложил выделять 5% ВВП на оборону. Эксперты считают, что такая цифра слишком высока и непрактична для большинства стран-участниц НАТО. По данным альянса, 23 из 32 членов уже соответствуют текущей цели — тратить 2% ВВП на оборону к 2024 году.

Тем не менее, Рютте считает, что этого уровня недостаточно. Он подчеркнул, что новые требования по военному потенциалу показывают, что альянс нуждается в большем финансировании. Однако он также отметил, что совместные закупки и внедрение инновационных технологий могут помочь снизить общие затраты. По его словам, если страны будут работать вместе и оптимизировать свои расходы, можно избежать необходимости достигать уровня 3,6 или 3,7%.