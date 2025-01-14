Samsung расширяет линейку смарт-кольца Galaxy Ring, добавляя новые размеры и функции. Обновления будут доступны с 22 января 2025 года, одновременно с запуском серии Galaxy S25.

Samsung анонсировала обновление своего смарт-кольца Galaxy Ring, которое теперь будет доступно в новых размерах с 5 по 15. В линейке появились два дополнительных размера — 14 и 15, что делает устройство более доступным для широкой аудитории. Кольца будут представлены в трех цветах: серебристом, золотом и черном. Эти изменения вступят в силу 22 января 2025 года, в день выхода новой серии Galaxy S25.

Кроме того, Galaxy Ring теперь будет доступен в 16 новых странах, включая Кипр, Чехию, Грецию, Венгрию, Израиль, Японию, Малайзию, Маврикий, Новую Зеландию, Сингапур, Словакию, Южную Африку, Тайвань, Китай, Вьетнам и Замбию.

С точки зрения функционала, Galaxy Ring предложит новую функцию «трекера осознанности». Она будет интегрирована в приложение Samsung Health и позволит отслеживать настроение, уровень стресса и дыхания пользователя. Данные будут представлены в виде цветных смайлов, что упростит восприятие информации и поможет лучше управлять своим психическим и физическим состоянием.

В первой половине 2025 года Samsung также планирует запустить функцию отчетности о среде сна. Эта функция будет собирать данные о температуре, влажности и качестве воздуха, чтобы предоставить пользователю полную картину его сна. Для этого потребуется подключение термостата или монитора качества воздуха к системе SmartThings.

Во второй половине 2025 года Galaxy Ring получит обновление, которое будет анализировать режим сна пользователя и предлагать оптимальное время для сна и пробуждения. Однако для точного анализа потребуется время, чтобы устройство накопило необходимые данные о сне.