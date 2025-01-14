Серверы NVIDIA Blackwell AI столкнулись с серьезными проблемами перегрева, что привело к сбоям в работе. Крупные клиенты, такие как Microsoft и Google, начали сокращать заказы, предпочитая более старые модели.

Недавние сообщения указывают на то, что серверы NVIDIA Blackwell AI испытывают значительные трудности. Проблемы с перегревом и архитектурные недостатки заставили крупных клиентов пересмотреть свои заказы.

NVIDIA столкнулась с перебоями в производстве серверов Blackwell AI, что негативно сказалось на репутации компании. Ожидалось, что массовое производство начнется в четвертом квартале 2024 года, однако проблемы с конструкцией и перегревом стали серьезным препятствием. Хотя NVIDIA утверждала, что устранила эти недостатки, новые отчеты сообщают о сбоях в работе серверов.

По информации, первая партия серверов GB200 AI оказалась подвержена перегреву из-за особенностей соединения чипов. Это вызвало беспокойство у таких крупных клиентов, как Microsoft, Amazon и Google, которые начали сокращать свои заказы на Blackwell. Эти компании ранее разместили заказы на сумму более 10 миллиардов долларов, и их уход на альтернативы, такие как серверы Hopper, ставит под угрозу финансовые показатели NVIDIA.

Проблема, как сообщается, связана с передовой технологией упаковки TSMC, которая не смогла решить вопросы с соединением чипов. NVIDIA попыталась исправить ситуацию, изменив маску графического процессора Blackwell, но это не дало ожидаемых результатов. В условиях нарастающей конкуренции на рынке ИИ-серверов, компании теперь ищут надежные альтернативы, пока NVIDIA пытается устранить свои проблемы.