Компания Huawei представила уникальную систему автономной парковки в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне. Пилотный проект позволяет автомобилям самостоятельно находить и занимать парковочные места.

Сегодня Huawei анонсировала запуск первого в мире коммерческого пилотного проекта автономной парковки. Система внедрена в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне и обещает изменить подход к парковке автомобилей.

Система, разработанная Huawei, называется Qiankun ADS 3.0. Она позволяет водителям оставить свои автомобили в специальной зоне, после чего они могут использовать мобильное приложение для выбора парковочного места. Автомобиль, получив указания, самостоятельно направляется к выбранной локации, избегая препятствий и уступая дорогу пешеходам.

Интересно, что если выбранное место занято, система автоматически найдет альтернативное свободное место. После успешной парковки автомобиль отключается, а его владелец может вызвать его обратно с помощью приложения. Эта функция делает процесс парковки более удобным и менее стрессовым для пассажиров.

Однако пока неясно, доступна ли эта система всем владельцам автомобилей с установленной Qiankun ADS 3.0, или она находится на этапе тестирования. В декабре 2024 года Huawei представила обновленную версию системы — ADS 3.2, которая улучшила функции парковки и добавила возможность позиционирования автомобиля по запросу владельца.

На снимке, сделанном в аэропорту, видно, что для пилотного проекта выделены специальные парковочные места.