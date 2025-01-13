Генеральная прокуратура России выявила недостатки в обслуживании на платных трассах, управляемых госкомпанией «Автодор». Прокуроры требуют улучшения качества услуг для водителей

Генеральная прокуратура России провела проверку работы госкомпании «Автодор» и обнаружила, что на платных автодорогах уровень сервиса оставляет желать лучшего. В частности, прокуроры отметили, что объекты придорожного сервиса недостаточно оснащены и плохо поддерживаются. Хотя конкретные трассы, к которым возникли вопросы, не были названы, ситуация требует внимания.

Прокуратура активизировала работу по улучшению качества услуг для водителей, что подразумевает более тщательное содержание объектов. В прошлом году Генпрокуратура выявила более 232 тысяч нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В ответ на эти проблемы было опротестовано 33 тысячи незаконных актов, подано около 35 тысяч исков в суд, а также внесено почти 55 тысяч представлений.

После вмешательства прокуроров 31 тысяча должностных лиц понесли дисциплинарные наказания, а около 5 тысяч получили административные штрафы. Кроме того, по результатам проверок было возбуждено более 330 уголовных дел. Генпрокуратура, под руководством Игоря Краснова, продолжает внимательно следить за исполнением законодательства в области безопасности на дорогах.

В данное время прокуроры осуществляют контроль за зимним содержанием автодорог, особенно в северных регионах, где организованы проверки маршрутов зимних дорог. Эта работа остается в приоритете, и надзорные мероприятия будут продолжены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».