Премьер Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для обсуждения газового транзита. Это предложение стало ответом на недавние конфликты между двумя странами в сфере энергетики.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, предложил Владимиру Зеленскому встретиться на границе для обсуждения газового транзита. Это предложение возникло на фоне напряженных отношений между двумя странами после того, как Украина отказалась продлить контракт на транзит газа из России.

Фицо в своем открытом письме пригласил украинского президента на переговоры, которые могли бы пройти на словацкой территории, недалеко от границы. Он отметил, что возможность доехать на прямом поезде из Киева в Кошице символизирует сотрудничество между двумя странами. Премьер-министр считает, что такая встреча позволит обсудить вопросы поставок газа в Словакию и другие государства через Украину.

Ситуация ухудшилась в начале января, когда "Газпром" прекратил подачу газа через Украину, сославшись на отсутствие контракта с украинской стороной. Этот маршрут был жизненно важен для поставок в Молдавию и Венгрию. В ответ на это Фицо заявил, что наложит вето на помощь Украине от Евросоюза, если транзит не будет восстановлен. Он также угрожал приостановить поставки электроэнергии на Украину, что Зеленский сравнил с созданием "второго энергетического фронта".

Фицо завершил свое письмо, подчеркивая готовность к диалогу, но ситуация требует серьезного подхода и внимания с обеих сторон.