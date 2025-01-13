Теперь пользователям достаточно открыть файл в браузере, чтобы насладиться классической игрой.

Недавно появилась интересная новинка в мире игр — «Тетрис», который можно запускать в формате PDF. Этот проект, названный «PDFTris», разработал Томас Ринсма （Thomas Rinsmа), и он предлагает новый способ взаимодействия с классической игрой.

PDFTris позволяет игрокам управлять блоками, вращать их и ускорять падение, используя привычные клавиши WASD или кнопки в самом документе. Это значительно упрощает доступ к игре, так как теперь не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Достаточно открыть PDF-файл в браузерах Chrome или Firefox, чтобы начать играть.

Ранее «Тетрис» портировался на множество платформ, включая Excel, но встроенный в PDF вариант — это редкость. Игроки могут зарабатывать очки, удаляя целые ряды, а для сохранения результатов достаточно распечатать страницу после завершения игры.

Томас объяснил, как ему удалось реализовать эту технологию, в своем блоге. Он отметил, что при открытии PDF в Chrome или Firefox запускается изолированная среда JavaScript, которая, хотя и ограничена, все же позволяет поддерживать такие игры, как «Тетрис». Интересно, что он также сумел адаптировать ASCII-версию «Doom» для PDF.