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Некоторые видеокарты Zotac RTX 50 оснащены сигнальными лампами безопасности
Компания Zotac представила новые видеокарты RTX 50 с сигнальными лампами безопасности 12VHPWR. Эти индикаторы помогают пользователям убедиться в правильности подключения проводов.

Zotac анонсировала запуск видеокарт Nvidia GeForce RTX 50, которые получили интересное нововведение. Некоторые модели оснащены специальными индикаторами безопасности, которые должны снизить риск повреждений компьютеров.

Индикаторы безопасности 12VHPWR на новых видеокартах служат для проверки правильности подключения кабелей. Зеленый свет загорается только в том случае, если кабель установлен надежно. Если же подключение выполнено неправильно, индикатор либо не включается, либо загорается красным, что сигнализирует о проблеме с подключением.

Zotac называет эти индикаторы «световыми сигналами безопасности 12VHPWR», что отличается от более ранних обозначений, таких как «световой индикатор безопасности 12V-2×6». Это может вызывать вопросы, поскольку спецификация PCI-SIG для видеокарт серии NVIDIA RTX 40 была обновлена, и теперь более безопасный 12V-2×6 заменяет 12VHPWR, который раньше имел множество аварийных случаев.

Кроме того, Zotac представила новые конструкции интерфейсов питания для RTX 50, чтобы улучшить безопасность и упростить установку. Например, интерфейсный модуль перевернут на 180°, а 4-контактный сигнальный разъем теперь ближе к вентилятору, что делает подключение более удобным. Также внутренние контакты покрыты золотом толщиной 5 мкм, что улучшает проводимость и защищает от коррозии.

#видеокарты #безопасность #zotac #rtx 50 #12vhpwr
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