Исследование показало, что молодые британцы не хотят менять лампочки и обращаются к профессионалам.

Недавнее исследование, проведенное для компании Halfords, выявило интересную тенденцию среди британской молодежи. Оказалось, что многие представители поколения Z не умеют выполнять простую задачу — замену лампочек.

Согласно данным, молодые люди в возрасте 18-27 лет ежегодно тратят до 1,3 тысячи фунтов стерлингов на услуги мастеров, которые занимаются заменой лампочек и другими домашними делами. Примерно четверть опрошенных призналась, что не решится самостоятельно сменить лампочку из-за страха упасть с лестницы. Также 20% молодых людей боятся, что лампочка может оказаться слишком горячей. В ситуации, когда требуется замена, они часто предпочитают обратиться к родителям или вызвать специалиста.