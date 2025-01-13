Исследования показывают, что проверка телефона сразу после пробуждения может негативно сказаться на вашем мозге. Специалисты рекомендуют пересмотреть привычки, чтобы избежать умственной усталости и стресса.

Проверка телефона сразу после пробуждения становится привычкой для миллионов людей. Однако эксперты предупреждают, что этот ритуал может оказать негативное влияние на мозг и общее состояние здоровья. Исследования показывают, что немедленная бомбардировка информацией и синим светом может вызвать умственную усталость еще до начала дня. Вместо того чтобы плавно переходить в состояние бодрствования, мы сталкиваемся с потоком нерелевантной информации, что приводит к повышению уровня стресса и тревожности.

Согласно данным Virgin Media O2, всплески сетевого трафика отмечаются с раннего утра, когда большинство людей просыпается. Более трети британцев планируют сократить время, проведенное перед экраном, в рамках новогодних обещаний. Это свидетельствует о том, что многие осознают вред этой привычки, но не все готовы ее изменить.

Одной из главных причин, почему стоит отказаться от утреннего просмотра телефона, является влияние на когнитивные функции. Психолог Антонио Каленцис объясняет, что в момент пробуждения мозг находится в состоянии «инерции сна», когда когнитивные функции еще не полностью восстановлены. В этот деликатный период чрезмерное количество информации перегружает префронтальную кору, отвечающую за принятие решений. В результате, человек чувствует себя уставшим и менее способным сосредоточиться на задачах в течение дня.

Кроме того, синий свет, исходящий от экранов, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна. Это приводит к нарушению естественного ритма сна и бодрствования, что в свою очередь может вызвать проблемы с засыпанием в будущем. Уведомления и письма, которые мы видим сразу после пробуждения, могут активировать реакцию на стресс, прерывая состояние покоя, необходимое для комфортного начала дня.

Не менее важным является влияние утренней проверки телефона на эмоциональное состояние. Социальные сети часто подают информацию в негативном ключе, что может задать пессимистичный тон на весь день. Сравнение себя с идеализированными образами других людей или чтение тревожных новостей могут вызвать чувство неадекватности и беспокойства. Утро должно быть временем для восстановления и заземления, но смартфон часто нарушает этот процесс.

В дополнение к перечисленным факторам, привычка проверять телефон по утрам может привести к напряжению глаз. После нескольких часов темноты во время сна глаза нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к свету. Резкая яркость экрана может вызвать дискомфорт, что также сказывается на общем самочувствии в течение дня.

Чтобы избежать этих негативных последствий, эксперты предлагают несколько рекомендаций. Во-первых, стоит заряжать телефон вне спальни, чтобы не тянуться к нему сразу после пробуждения. Во-вторых, можно заменить смартфон на традиционный будильник, чтобы избежать соблазна проверить уведомления. Создание утренней рутины, включающей физическую активность или медитацию, также поможет настроиться на позитивный лад.

Кроме того, полезно удалить приложения социальных сетей с главного экрана, чтобы снизить вероятность их использования по утрам. Эти простые шаги помогут лучше сосредоточиться и улучшить общее самочувствие, позволяя начать день без огромного потока часто нерелевантной информации.