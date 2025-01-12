Работники IKEA в поселке Орля обнаружили 200 противотанковых мин среди грузов на складе. Мины потерялись из-за ошибок военных и почти две недели путешествовали по стране.

Как стало известно из сообщений в польской прессе, в поселке Орля сотрудники мебельного магазина IKEA столкнулись с необычной находкой — 200 противотанковыми минами. Эти мины, весом около двух тонн, потерялись во время разгрузки военных грузов на станции под Щецином. Военные спешили избежать дополнительных расходов на простои, что и привело к ошибке в учете. В результате мины остались в неохраняемом вагоне, который продолжал движение по стране еще 11 дней.

Только после того, как груз прибыл на склад IKEA, работники заметили опасные предметы и немедленно сообщили военным. В тот же день мины передали военной полиции. Из-за инцидента высокопоставленный генерал, отвечавший за тыловое обеспечение, был уволен с должности. История стала известна лишь недавно, хотя инцидент произошел еще летом.