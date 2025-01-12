Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
SpaceX отложила запуск Starship Flight 7 из-за неблагоприятной погоды
SpaceX перенесла запуск Starship Flight 7 на среду из-за неблагоприятных погодных условий. Генеральная репетиция прошла успешно, но окончательное решение зависит от метеорологических факторов.

Компания SpaceX объявила о переносе запуска своего космического корабля Starship Flight 7 на среду. Это решение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на предполетные операции.

В последние дни SpaceX активно следила за погодой на стартовой площадке, готовясь к запуску. Генеральная репетиция, проведенная ранее, включала полную загрузку ракетного ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship топливом. В ходе испытания использовали 11 миллионов фунтов метана и жидкого кислорода, что позволило имитировать запуск.

Хотя результаты репетиции не были опубликованы, сотрудники компании выразили оптимизм относительно ее успешности. Если предположить, что все прошло гладко, то единственной причиной задержки запуска остаются погодные условия.

Starship Flight 7 играет важную роль в дальнейших испытаниях, так как в нем реализованы значительные усовершенствования. Одно из ключевых изменений касается двигательной системы, которая была переработана для повышения эффективности. SpaceX также планирует провести зажигание двигателя Raptor в космосе.

Эти испытания необходимы для программы NASA Artemis, которая нацелена на высадку людей на Луну. SpaceX намерена протестировать технологию космической дозаправки, что позволит создать топливный склад для лунного модуля.

Кроме того, на Starship обновлены закрылки и теплозащитные плитки. SpaceX также оценит возможность зацепа ракеты с помощью башни при последующих запусках. Важно отметить, что на этом полете планируется запуск имитаторов спутников Starlink, что добавляет еще одну задачу к миссии.

Что касается ускорителя, SpaceX впервые повторно использует двигатель Raptor.

#космос #spacex #starship #погода #запуск
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
21
«Вы и есть продукт»: Microsoft не заботит пиратство Windows 11 — и вот почему
32
OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
5
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.5
+
Украинские военные засняли эвакуацию танка Abrams после боя в Курской области, это показали на видео
+
Учёные выяснили, что кофе улучшает работу сердца, но только если пить бодрящий напиток правильно
+
Mazda CX-60 станет внедорожником для ралли
+
NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
+
Капитан 1 ранга рассказал о необходимости развития технологий ВМС в ответ на проект COOKSON
+
Двигаясь со стороны Славянска российские войска приблизились к важной для ВСУ трассе Т0515
+
АвтоВАЗ показал фото Lada Iskra перед началом серийного производства
3
Боец ВС РФ модернизировал систему РЭБ для военной техники, увеличив радиус действия до 300 метров
+
В WhatsApp появится возможность создать собственного чат-бота с искусственным интеллектом
+
Соотношение цена-производительность видеокарт AMD Radeon RX 9070 аналогично RX 7800 XT и RX 7900 GRE
+
Украинская армия предприняла новую атаку на 6 российских областей
2
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
+
Sony может добавить в GTA 6 возможность "понюхать мир собственным носом"
+
Владение белорусским кроссовером Belgee X70 может оказаться дорогостоящим удовольствием
1
Китайские продавцы из-за популярности российских товаров начали подменять их на товары из КНР
+
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
1

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
146
"Носферату": краткий обзор фильма
3
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
17
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
38
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
5
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
2
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
37
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
16
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
8

Сейчас обсуждают

Blackengine
13:50
Жаль, что AMD не могут допилить ИИ, приходится зависить от куртки...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Алексей Белоусов
13:48
Приходите на босса, а он план битвы составляет
Nvidia намерена внедрить ИИ-технологию, через которую боссы в играх начнут обучаться
Яков Рудев
13:44
Вот мимо лядей проходил всегда мимо. Просто наши женщины не знают что хотят. Сначала им надежное плечо подавай, потом Любоф!!! И т.д. и это в 40 лет.
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
Станислав Корнилов
13:41
Ой пропагандийские слова Фицу дадут и газ и многое другое. Европа будет отказыватся от ресурсов России это для них опасно так как их сосед Россия может и на них на пасть.
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
Бахтиер Кудратуллаев
13:41
да браузерки в 100 раз лучше нынешнего геймдева. нового героя дали. танк видать
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
Bernigan
13:40
Я бы не слишком обнадёживался прочитав такое, кто то, кому то сказал что то, может померещилось как обычно с блогерами бывает, может выдумали. Особенно при употреблении слов "когда - нибудь", "якобы",...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
linux4ever
13:40
Действительно, в чудесных браузерках 100к это так, только начать играть.
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
Бахтиер Кудратуллаев
13:38
хз нах отдавать овер 100к чтоб гамать в парашу. игр валом. а так в эту залипаю. надо нарисовать чтоб пчёлы не покусали. уже 173 лвл
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
slikts
13:37
А на русском можно; ты ведь не на кухне...
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
Бахтиер Кудратуллаев
13:34
хз нах ваще видяхи процы и тд. гамаю щя в онлайн приколюху.
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем