SpaceX перенесла запуск Starship Flight 7 на среду из-за неблагоприятных погодных условий. Генеральная репетиция прошла успешно, но окончательное решение зависит от метеорологических факторов.

Компания SpaceX объявила о переносе запуска своего космического корабля Starship Flight 7 на среду. Это решение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на предполетные операции.

В последние дни SpaceX активно следила за погодой на стартовой площадке, готовясь к запуску. Генеральная репетиция, проведенная ранее, включала полную загрузку ракетного ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship топливом. В ходе испытания использовали 11 миллионов фунтов метана и жидкого кислорода, что позволило имитировать запуск.

Хотя результаты репетиции не были опубликованы, сотрудники компании выразили оптимизм относительно ее успешности. Если предположить, что все прошло гладко, то единственной причиной задержки запуска остаются погодные условия.

Starship Flight 7 играет важную роль в дальнейших испытаниях, так как в нем реализованы значительные усовершенствования. Одно из ключевых изменений касается двигательной системы, которая была переработана для повышения эффективности. SpaceX также планирует провести зажигание двигателя Raptor в космосе.

Эти испытания необходимы для программы NASA Artemis, которая нацелена на высадку людей на Луну. SpaceX намерена протестировать технологию космической дозаправки, что позволит создать топливный склад для лунного модуля.

Кроме того, на Starship обновлены закрылки и теплозащитные плитки. SpaceX также оценит возможность зацепа ракеты с помощью башни при последующих запусках. Важно отметить, что на этом полете планируется запуск имитаторов спутников Starlink, что добавляет еще одну задачу к миссии.

Что касается ускорителя, SpaceX впервые повторно использует двигатель Raptor.