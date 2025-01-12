Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг слухи о возможном полном запрете видеоигр в России. Вместо этого рассматривается законопроект о маркировке игр для защиты детей от деструктивного контента.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, прокомментировал сообщения о возможном запрете видеоигр в России. Он отметил, что такие меры не обсуждаются, и подчеркнул важность защиты детей от опасного контента.

Володин выразил уверенность, что полное ограничение видеоигр не является актуальной темой для обсуждения. Он сделал акцент на том, что в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает маркировку видеоигр. Эта инициатива направлена на защиту детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также от навязывания чуждых культурных ценностей.

В ходе опроса, проведенного в его телеграм-канале, 71% участников высказались за необходимость ограждения детей от деструктивного контента. Володин также упомянул о недавних инцидентах в школах, связанных с насилием, и связал их с влиянием видеоигр на молодежь.

Законопроект, внесенный в декабре, предполагает введение системы маркировки, позволяющей классифицировать игры по содержанию. Это должно помочь родителям и пользователям лучше ориентироваться в играх, которые могут содержать нежелательные элементы. Володин подчеркнул, что законопроект будет обсуждаться с участием родителей, учителей и экспертов, чтобы достичь сбалансированного решения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель — регулирование отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр. Также документ устанавливает требования к издателям игр, включая обязательное информирование о содержании и назначение категорий для каждой игры. Это позволит пользователям заранее знать, чего ожидать от видеоигры, и как она может повлиять на их психику.