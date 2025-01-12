Компания V-Color анонсировала запуск первой в мире разгоняемой памяти RDIMM DDR5, предлагая модули объемом до 256 ГБ. Эти модули обеспечивают скорость до 6000 МТ/с и предназначены для высокопроизводительных вычислений.

V-Color Technology представила новую линейку памяти RDIMM DDR5, которая обещает изменить подход к высокопроизводительным вычислениям. Эти модули, доступные в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ, обеспечивают возможность конфигурации до 2048 ГБ. Например, комбинация из восьми модулей по 256 ГБ позволяет получить впечатляющие 2 ТБ памятий.

Скорость работы модулей достигает 6000 МТ/с в сочетании с низкой задержкой CL38. Такое решение очень удобно и востребовано для задач, связанных с искусственным интеллектом и аналитикой больших данных, где скорость обработки информации играет ключевую роль.

Кроме того, поддержка ECC (код коррекции ошибок) обеспечивает надежность и целостность данных. Модули RDIMM DDR5 от V-Color нацелены на совместимость с высокопроизводительными материнскими платами, такими как GIGABYTE AI TOP Series для процессоров AMD Threadripper Pro и Intel Xeon.

Интегрированная схема управления питанием Richtek PMIC улучшает энергоэффективность и стабильность работы. Результаты тестирования показывают, что модули достигают заявленных скоростей на платформах Intel и AMD.