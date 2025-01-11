Танкер Eventin, вышедший из порта Усть-Луга, оказался в дрейфе в Балтийском море. Судно взято на буксир, угрозы утечки нефти не зафиксировано.

6 января танкер Eventin покинул российский порт Усть-Луга и направился в Порт-Саид в Египте. Позже стало известно, что судно легло в дрейф к северу от немецкого острова Рюген.

Танкер под панамским флагом, длиной 274 метра и шириной 48 метров, перевозит около 99 тысяч тонн нефти. Для понимания, два танкера с мазутом, которые потерпели крушение в середине декабря в Черном море, перевозили чуть более 9 тыс. тонн мазута. По данным сервиса Vesselfinder, его прибытие в порт назначения ожидалось 24 января. Однако на данный момент танкер оказался в сложной ситуации, и экстренные службы сообщили, что он дрейфует в Балтийском море.

Судно взяли на буксир, и, по информации экстренных служб, утечек топлива нет. Экипаж не эвакуировали, что говорит о стабильном состоянии судна. В то же время для района, где находится танкер, объявлено штормовое предупреждение, что может повлиять на его дальнейшее движение. Ситуация остается под контролем, и службы продолжают следить за развитием событий.