Великобритания планирует разработать малозаметные катера, которые затем планируют поставить на Украину.

С 22 января в Лондоне пройдет конференция, посвященная проекту COOKSON, в рамках которого Великобритания планирует создать новые скоростные катера для Украины. Мы сообщали об этом ранее и здесь вы можете узнать все известные на данный момент характеристики будущего надводного беспилотника.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин поделился мнением о потенциальных угрозах, связанных с новыми британскими катерами. Они могут развивать скорость до 40 узлов, что составляет почти 80 км/ч. Ранее российские силы использовали вертолеты и патрульные катера для уничтожения подобных целей, но новые катера COOKSON могут частично скрываться под водой, оставляя на поверхности лишь антенну. Это значительно усложняет их обнаружение.

Дандыкин также отметил, что такие катера могут действовать не только в Черном море, но и в других регионах, таких как Балтика и Арктика. Россия, в свою очередь, разрабатывает аналогичные системы и проводит испытания на Черном море. На недавних учениях обсуждали использование дронов для нападения и защиты от атак.

Хотя Россия отстает в области морских беспилотников, развитие идет быстро. Если британские катера смогут уходить под воду, это потребует внедрения новых технологий для их обнаружения. Дандыкин подчеркивает, что современные военные действия требуют новых подходов, ведь теперь несколько беспилотников могут охотиться за одним бойцом. Британия, по мнению эксперта, в аспекте создания беспилотных катеров задает моду, и России следует ускорить разработки.

Ключевым моментом остается изучение таких беспилотников, чтобы найти эффективные способы противодействия. Опыт показывает, что захват образцов современного вооружения может оказаться решающим для разработки защитных мер.