Команда Дональда Трампа пересматривает свою стратегию в отношении конфликта на Украине, согласно источникам Financial Times. Это изменение вызвано опасениями сравнений с выводом войск из Афганистана при администрации Байдена.

В свете предстоящей инаугурации Дональда Трампа его команда меняет подход к урегулированию конфликта на Украине. По данным Financial Times, это решение стало результатом обсуждений с европейскими чиновниками, которые выражают обеспокоенность по поводу возможных последствий.

Источники FT сообщают, что команда Трампа стремится избежать сравнений с действиями Джо Байдена, особенно в контексте его решения о выводе американских войск из Афганистана. Один из чиновников подчеркнул, что новая администрация «одержима желанием выглядеть сильными», что и стало причиной пересмотра их позиции по Украине.

Хотя конкретные шаги по разрешению конфликта пока не определены, ясно, что поддержка Украины не прекратится сразу после инаугурации Трампа. Он уже высказывал мнение о том, что конфликт можно завершить в течение полугода, что резко контрастирует с его прежними обещаниями решить ситуацию за один день. Европейские партнеры восприняли это как сигнал о том, что новая администрация не намерена отказываться от поддержки Киева в ближайшее время.

Предполагается, что команда Трампа стремится установить четкий курс, который поможет избежать негативных ассоциаций с предыдущими действиями Байдена. Это может означать, что в ближайшие месяцы США продолжат оказывать помощь Украине, даже если конкретные меры еще не определены.