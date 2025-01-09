Если США прекратят поддержку Украины, это может привести к значительным расходам на оборону. Аналитики предполагают, что в случае победы России Вашингтону потребуется увеличить бюджет на $808 миллиардов до 2029 года.

Недавний доклад Американского института предпринимательства (AEI) поднимает важный вопрос: что произойдет, если Украина потерпит поражение в текущем конфликте? По мнению экспертов, это обернется для США значительными финансовыми затратами.

Согласно оценкам AEI, в случае прекращения военной помощи Киеву, расходы Вашингтона на оборону могут вырасти на $808 миллиардов до 2029 года. По мнению американских экспертов это связано с тем, что победа России в конфликте создаст новые угрозы для европейских стран и расширит границы влияния Москвы. Аналитики подчеркивают, что такая ситуация потребует от США увеличения военных бюджетов не только в Европе, но и в Азии, где якобы также существует риск российских "агрессивных" действий.

В докладе отмечается, что текущие расходы Пентагона, запланированные на $4,4 триллиона, могут вырасти до $5,2 триллиона, что на $165 миллиардов больше, чем первоначально планировалось. Для сравнения, с 2022 года Конгресс выделил $112 миллиардов на помощь Украине, но эта сумма значительно меньше потенциальных дополнительных расходов в случае поражения Киева.

Аналитики AEI приходят к выводу, что поддержка Украины является экономически выгодной для США. Однако, с учетом возможного изменения политической ситуации, в частности, при возвращении Дональда Трампа к власти, в AEI существует опасение, что военная помощь Киеву может быть сокращена.