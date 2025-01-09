Компания Huajing из Китая получила одобрение на строительство завода автозапчастей в Подмосковье. Проект потребует инвестиций в размере 5 миллиардов рублей и создаст 150 рабочих мест.

Китайская компания Huajing, занимающаяся производством деталей для грузовой техники, объявила о своих планах по созданию нового завода в Подмосковье. Получение всех необходимых разрешений стало первым шагом к реализации этого проекта.

Предприятие расположится в индустриальном парке "Есипово", находящемся в Солнечногорском районе. Строительство начнется в начале текущего года, а объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей. Заместитель министра инвестиций и промышленности Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что на новом заводе будут производиться осевые агрегаты, подвески и тормозные колодки для грузовиков.

На первом этапе работы планируется запуск цехов для производства осей и подвесок, а в будущем ассортимент продукции расширится, включая колодки и другие детали. Ожидается, что новое предприятие создаст порядка 150 рабочих мест, что окажет положительное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

Huajing была основана в 2002 году и уже имеет производственные мощности в Китае, а также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии. Новый завод в Подмосковье станет важным шагом для компании в укреплении позиций на российском рынке и увеличении объемов производства.