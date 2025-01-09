Бои идут в нескольких населённых пунктах, и ситуация на фронте продолжает обостряться.

В Курской области, в микрорайоне Замостье, российские войска начали активный штурм укрепрайонов, занятых украинскими силами. По сообщениям Telegram-канала Mash, бои сосредоточены на ключевых позициях ВСУ. Если российским войскам удастся вытеснить украинские силы из этого района, город окажется под контролем России, что может стать важным стратегическим успехом.

Согласно информации, штурм также охватывает село Гуево, расположенное неподалёку от Суджи, где российские солдаты активно продвигаются. Сообщается, что бои идут и в Бондаревке, а также в других населённых пунктах. Тульские десантники и 155-я бригада фактически окружили Малую Локню, где сосредоточено около 1000 украинских военнослужащих. Это окружение произошло после того, как российские войска отрезали их от основной группировки в Судже.

В самой Судже бои ведутся как в микрорайоне Замостье, так и в районе бывшего маслозавода, где находятся основные укрепления ВСУ. Если российским войскам удастся выбить украинские силы оттуда, это будет значительным шагом вперёд. На данный момент известно, что за последние сутки российская сторона заняла около пяти квадратных километров территории.

Также стоит отметить, что в Курскую область зафиксировано прибытие 350 украинских военнослужащих со стороны Сумской области, где сосредоточено около 40 000 солдат и 600 единиц техники. Это указывает на возможное наращивание украинских сил в этом регионе. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки украинская сторона понесла значительные потери, составившие более 290 военнослужащих.