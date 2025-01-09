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Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз
Ереван на пути к ЕС: правительство Армении одобрило решение о начале присоединения

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, что стало важным шагом в изменении внешнеполитической стратегии. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это решение не означает немедленного членства, так как окончательное слово останется за референдумом. Перед этим необходимо разработать план действий совместно с ЕС.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян представил законопроект как результат гражданской инициативы, что подчеркивает активное участие общества в этом процессе. За последние годы Армения значительно сблизилась с ЕС, в то время как её отношения с Россией стали более напряженными. Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что Армения имеет право на выбор, но членство в ЕАЭС может быть более выгодным для её экономики. Он также подчеркнул невозможность одновременного участия в двух экономических блоках.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, выразил опасения, что вступление в ЕС может привести к исчезновению Армении как государства. Он привел примеры стран, которые пострадали от соглашений с Западом, и предположил, что правительство может покинуть страну, оставив её без руководства.

#политика #армения #ес #евразийский союз
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