На форуме «Транспорт России» в Москве обсуждают новые нацпроекты, направленные на модернизацию транспортной системы. Реализация этих инициатив начнется в 2025 году и должна значительно улучшить состояние дорог и общественного транспорта.

В Москве на XVIII Международном форуме «Транспорт России» прошла встреча, посвященная новым национальным проектам в сфере транспорта. Участники обсуждали планы, которые должны быть реализованы в 2025 году и направлены на улучшение транспортной инфраструктуры страны.

В мае 2024 года был подписан указ, определяющий ключевые цели развития России до 2030 года. В рамках этого указа разрабатываются новые нацпроекты, такие как «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул, что эти проекты направлены на создание эффективной транспортной системы, что должно повысить конкурентоспособность страны и качество жизни граждан.

Заместитель министра транспорта Виктор Тимофеев сообщил, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает 12 федеральных проектов, касающихся модернизации автомобильных дорог и общественного транспорта. К 2030 году планируется, что 85% дорог в крупных городах будут соответствовать нормативным требованиям, а 60% региональных дорог также будут приведены в порядок.

Финансирование будет выделено регионам для достижения этих целей, что позволит улучшить состояние дорожной сети и обеспечить реализацию капитальных проектов. Также запланировано строительство обходов для транзитного трафика, чтобы разгрузить населенные пункты. Продолжится мониторинг состояния дорог в 105 агломерациях, участвующих в предыдущем проекте «Безопасные качественные дороги».

Андрей Козлов, исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, отметил, что новые проекты будут направлены на достижение нормативного состояния федеральной сети дорог. В частности, к 2030 году планируется достичь 85% нормативного состояния федеральных трасс, что важно для обеспечения безопасности и комфорта водителей.

В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» продолжится работа по развитию интеллектуальных транспортных систем и улучшению контроля за весом и габаритами транспортных средств. Это должно повысить безопасность на дорогах и качество транспортных услуг.

Нацпроект «Развитие общественного транспорта» также ставит цель увеличить долю транспорта в нормативном состоянии до 85%. Для этого предусмотрены меры государственной поддержки, включая льготный лизинг и субсидии для регионов. Ожидается, что обновление общественного транспорта будет происходить за счет как федерального, так и местного финансирования.

Наконец, нацпроект «Эффективная транспортная система» включает девять федеральных проектов, включая развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей и пунктов пропуска через границу. Эти меры должны улучшить логистику и сделать транспорт более доступным для населения.