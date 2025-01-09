Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 успешно прошел испытания с новым модулем радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S. Эта модернизация значительно расширяет его возможности в области противодействия системам ПВО.

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 получил новое оборудование, которое изменяет его боевые возможности. На недавних испытаниях был успешно протестирован модуль радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S от компании ASELSAN. Этот модуль позволяет беспилотнику обнаруживать и локализовать сигналы вражеских радаров, что повышает его шансы на выживание в условиях активной противовоздушной обороны.

ANTIDOT-2U/S использует современные алгоритмы для пассивного обнаружения радиосигналов. Это значит, что Bayraktar TB2 теперь может не только избегать вражеских радаров, но и глушить их, что делает его более эффективным в современных боевых действиях. В условиях, когда беспилотники сталкиваются с мощными системами ПВО, такие технологии становятся критически важными.

Посмотреть видео полета турецкого беспилотника с модулем ANTIDOT-2U/S можно на платформе x.com.

Эксперты отмечают, что интеграция модуля может изменить баланс сил в зонах конфликта, где задействован Bayraktar TB2. Например, в регионах с развитыми системами противовоздушной обороны, возможности Bayraktar TB2 могут существенно повысить эффективность операций.