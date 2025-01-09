Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 получил новый модуль радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 успешно прошел испытания с новым модулем радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S. Эта модернизация значительно расширяет его возможности в области противодействия системам ПВО.

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 получил новое оборудование, которое изменяет его боевые возможности. На недавних испытаниях был успешно протестирован модуль радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S от компании ASELSAN. Этот модуль позволяет беспилотнику обнаруживать и локализовать сигналы вражеских радаров, что повышает его шансы на выживание в условиях активной противовоздушной обороны.

ANTIDOT-2U/S использует современные алгоритмы для пассивного обнаружения радиосигналов. Это значит, что Bayraktar TB2 теперь может не только избегать вражеских радаров, но и глушить их, что делает его более эффективным в современных боевых действиях. В условиях, когда беспилотники сталкиваются с мощными системами ПВО, такие технологии становятся критически важными.

Посмотреть видео полета турецкого беспилотника с модулем ANTIDOT-2U/S можно на платформе x.com.  

Эксперты отмечают, что интеграция модуля может изменить баланс сил в зонах конфликта, где задействован Bayraktar TB2. Например, в регионах с развитыми системами противовоздушной обороны, возможности Bayraktar TB2 могут существенно повысить эффективность операций.

#бпла #пво #bayraktar tb2 #радиоэлектронная борьба #aselsan
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
27
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
38
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
10
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
13
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
2

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
19
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
146
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
31
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Gamandril
06:27
Собственно вот пример андервольта видеокарты когда мощностей с избытком. 4К на RX 6500 XT. Обычно небольшой андерольт позволяет сохранить частоты. Но если их сбрасывать пока не будет -0.90 милливольт ...
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
ИСКАНДЕР
06:22
Сходи к врачу, пусть тебя от зомбирования полечит! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:19
Как тебя клинит то! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:17
Сходи на свой родной укропский сайт, там всё покажут как тебе нравится! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:16
Скорее пытаются поддерживать, но укропы что потеряют, где сломают! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:14
В укропских фантазиях и не такое бывает! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:13
Конечно ты такое помнишь, поди сам участвовал во ВСУшном видеомонтаже? )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:11
Ты главное не нервничай! Не в сети, не в жизни! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:10
А чего вы от своих хозяев другого ждали? Глаза начали открываться? )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Такой то
06:10
"насосы способны поднимать воду обратно в хранилище в моменты излишков электроэнергии в сети, тем самым аккумулируя запасы электричества."
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем