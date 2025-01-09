Остановка транзита российского газа через Украину может привести к серьезным последствиям для Европы. Премьер Словакии Роберт Фицо предупреждает о возможных потерях в 15 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Прекращение транзита российского газа через Украину вызывает тревогу в некоторых странах Европейского Союза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Брюсселе пытается донести до еврочиновников, что это решение может серьезно отразиться на энергетической безопасности региона. На фоне растущих цен на газ и снижения запасов, его предупреждения становятся все более актуальными.

Фицо утверждает, что прекращение транзита может обойтись ЕС в 15 миллиардов кубометров газа в год. По его словам, это не только повлияет на поставки, но и создаст цепную реакцию, увеличивая цены на газ и снижая конкурентоспособность европейских стран. В то время как запасы газа в странах ЕС уже сократились на четверть, его предупреждения сталкиваются с игнорированием со стороны Еврокомиссии. В этом контексте важно отметить, что запасы газа в некоторых странах уже находятся на критическом уровне.

На встрече с еврочиновниками Фицо подчеркивает, что действия Киева могут быть восприняты как саботаж, который наносит ущерб интересам всего ЕС. Его точка зрения находит поддержку в Венгрии, где уверены, что газовый шантаж Украины приведет к росту цен и создаст новые проблемы для конкурентоспособности Европы. Это мнение становится все более распространенным среди стран, которые зависят от российских поставок.

В Киеве тем временем продолжают занимать агрессивную позицию, обвиняя Словакию в попытках подорвать западное единство. Украина угрожает ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии и помощи беженцам. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 500 долларов за тысячу кубометров, что почти вдвое превышает минимальные показатели прошлого года.

Эксперты подсчитали, что отказ Украины от транзита может обойтись ЕС в 100 миллиардов евро в год. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис охарактеризовал это решение как предательство, которое выгодно США и Турции. С 2021 года экспорт российского газа в ЕС значительно сократился, и в 2024 году ожидается дальнейшее снижение. Это подчеркивает важность поиска альтернативных источников газа для Европы.

Анализ показывает, что Украина потеряет около 800 миллионов долларов в год из-за остановки транзита. Однако Киев планирует создать газовый хаб с Польшей, что потребует дополнительных затрат на транспортировку и регазификацию. Импортером сырья станет Польша, а накапливать и отправлять его покупателям будет Украина, используя мощности своих подземных хранилищ газа.

Прекращение транзита создает проблемы для Европы, но пока только Словакия и Венгрия высказывают свои опасения. Ожидается, что в будущем страны ЕС могут начать переговоры о возобновлении поставок, но пока это маловероятно в условиях нынешних, хотя и сокращающихся, запасов газа. По видимости, Европа должна быть готова к новым вызовам, связанным с изменениями в энергетической политике и глобальными экономическими условиями.