Японская компания TDK представила новый литий-ионный аккумулятор для смартфонов с увеличенной емкостью и уменьшенными размерами. Массовое производство запланировано на лето 2025 года.

TDK анонсировала разработку нового литий-ионного аккумулятора, который обещает повысить емкость на 15%, сохраняя при этом компактные размеры. Это стало возможным благодаря использованию кремниевого материала вместо традиционного графита в аноде. Такой шаг поможет не только улучшить характеристики батарей, но и освободить пространство в смартфонах для других компонентов.

На пресс-конференции перед выставкой CES 2025 в Лас-Вегасе президент TDK Нобору Сайто поделился подробностями о технологии. Уменьшение толщины аккумулятора может открыть новые горизонты для смартфонов со складными экранами, которые требуют более тонких компонентов.

С учетом растущего потребления энергии, вызванного внедрением функций искусственного интеллекта, TDK стремится выделиться на фоне конкурентов. Массовое производство новых батарей начнется летом 2025 года, а к 2027 году компания планирует увеличить мощность на 40%. Новый завод в Харьяне, Индия, станет ключевым элементом этой стратегии.

Литиевые батареи с кремниевыми анодами пока занимают небольшую долю на рынке, но TDK уже контролирует около 40% глобальных продаж литиевых аккумуляторов для мобильных устройств. В 2024 финансовом году более половины выручки компании пришлось на аккумуляторный бизнес, что подчеркивает его значимость для TDK.