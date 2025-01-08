На выставке CES 2025 производители аксессуаров представили детали о Nintendo Switch 2. В то время как Nintendo сохраняет молчание, информация о консоли продолжает просачиваться.

На выставке CES 2025 производитель аксессуаров Genki продемонстрировал свою линейку продуктов для ожидаемой консоли Nintendo Switch 2. В то время как сама Nintendo, похоже, не спешит с анонсом, компании-производители аксессуаров начали делиться информацией о новой системе. Французское издание Numerama получило доступ к макету консоли, который, по их словам, основан на реальной модели.

Посмотреть видео можно на платформе x.com.

Согласно данным, новый Switch будет больше по размеру, чем его предшественник, и получит дополнительный порт USB-C на верхней панели. Также Genki представила видео, где показан полный комплект устройства вместе с док-станцией. Однако остается вопрос, насколько эта информация соответствует действительности, ведь проверить это невозможно.

Не только Genki представила свои продукты на выставке. Другие производители аксессуаров также высказали мнение, что консоль может выйти в апреле. Некоторые даже утверждают, что Switch 2 уже доступен на черном рынке, хотя такие заявления вызывают сомнения, учитывая отсутствие информации о программном обеспечении.

Каждый день появляются новые слухи и утечки, и это подогревает интерес к консоли. Вопрос лишь в том, когда Nintendo наконец решится сделать официальный анонс. Ни производители аксессуаров, ни эксперты не могут точно сказать, когда это произойдет, но, судя по всему, ждать осталось недолго.