Это заявление сделано после публикации на сайте Гента, где предложили есть елки для уменьшения мусора.

Недавняя инициатива сайта Гента вызвала неоднозначные отклики в Бельгии. Местные власти предложили жителям рассмотреть возможность употребления рождественских елок в пищу, чтобы сократить количество отходов, однако это предложение быстро вызвало критику.

На вышеупомянутом интернет-ресурсе появилась заметка, в которой жителям рекомендовали использовать елки в кулинарии. Это предложение основывалось на опыте скандинавских стран, где существует практика приготовления блюд с использованием еловой хвои. Однако бельгийское агентство продовольственной безопасности незамедлительно отреагировало, заявив, что рождественские елки не предназначены для потребления.

В ответ на критику, на сайте изменили заголовок статьи на более нейтральный, чтобы избежать недоразумений. В Бельгии новогодние елки — это не просто украшение, а целая индустрия. На плантациях выращивают хвойные деревья, которые обрабатываются различными химическими веществами для сохранения их внешнего вида. Эти елки не осыпаются и имеют минимальный запах, что делает их популярными среди покупателей.

После праздников жители Бельгии избавляются от елок, выбрасывая их на улицы. Это происходит сразу после Нового года, так как традиционно елки начинают наряжать гораздо раньше, чем в других странах, например, накануне Дня Святого Николая. В результате, проблема утилизации рождественских елок становится актуальной, и власти ищут способы ее решения, хотя предложение о потреблении елок в пищу явно не стало удачным шагом.