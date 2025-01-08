Новинка предлагает улучшенную аудиосистему и несколько изменений в дизайне.

ZTE анонсировала Nubia Music 2, который продолжает идею своего предшественника, но с акцентом на звук. Смартфон оснащен 2.1-канальной аудиосистемой с тремя динамиками и поддержкой технологий пространственного звука, что позволяет достичь громкости до 95 дБ. Новинка также включает светодиодные полосы, которые реагируют на музыку, создавая эффектное зрелище. Презентационное видео можно посмотреть здесь.

Несмотря на схожесть с предыдущей моделью, Nubia Music 2 лишился одного из двух разъемов для наушников, что может огорчить некоторых пользователей. Однако основной упор сделан на качество звука, что делает устройство привлекательным для меломанов.

Дисплей устройства имеет размер 6,7 дюймов с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что подходит для просмотра видео и игр. Внутри установлен процессор Unisoc T7200, который является переименованной версией T606. Смартфон также предлагает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает хорошую производительность. Основная камера на 50 мегапикселей и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 10 Вт зарядки завершают характеристики устройства. Nubia Music 2 доступен в двух цветах: Melody Wave и Pop Art, а его цена составляет 389 MYR (9 273.86 руб.) в Малайзии.