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Goodyear запускает технологию SightLine, которая улучшает работу систем AEB на скользких покрытиях
Goodyear запускает технологию «умных» шин, распознающую дождь и лед для улучшения экстренного торможения. Эта инновация может помочь предотвратить аварии при неблагоприятных погодных условиях.

Компания Goodyear представила свою технологию SightLine, разработанную для повышения безопасности на дорогах в условиях низкого трения. Традиционные системы AEB, как правило, оптимизированы для работы на сухом асфальте, что ограничивает их эффективность в дождь или снег. SightLine, в свою очередь, обещает улучшить ситуацию, позволяя автомобилям предотвращать столкновения даже при скорости до 80 километров в час на скользких покрытиях.

SightLine была впервые представлена в 2021 году как часть комплекса «умных шин». Эта система может измерять давление в шинах, отслеживать трение между резиной и дорогой и определять состав резины. Goodyear планирует интегрировать эту технологию в автомобили, предлагая автопроизводителям дополнительные системы безопасности для AEB. Хаппенхофер, представитель компании, отметил, что технология легко интегрируется с существующими системами, что должно облегчить её внедрение.

Новая технология приходит в нужный момент, поскольку Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в США утвердило правило о необходимости оснащения всех автомобилей системами AEB к 2029 году. На данный момент около 90% легковых автомобилей уже имеют такие системы, однако регулирующие органы требуют от производителей более мощных решений, способных эффективно тормозить на высоких скоростях и распознавать уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, даже в темное время суток.

Тем не менее, автомобильная индустрия просит отсрочку внедрения нового правила, утверждая, что существующие технологии не соответствуют обновленным требованиям. Goodyear уверена в своей технологии и стремится информировать автопроизводителей о её возможностях. Крис Хелсел, вице-президент по глобальным инновациям, сообщил, что компания готова помочь производителям соответствовать новым стандартам.

Представитель Goodyear Кейтлин Дюран добавила, что конференция, на которой была представлена технология, была направлена на демонстрацию её преимуществ. Однако конкретные сроки выхода продукта на рынок пока не определены. Эта неопределенность оставляет открытым вопрос о том, как быстро автопроизводители смогут адаптировать новые технологии для повышения безопасности на дорогах.

#безопасность #шины #goodyear #aeb #sightline
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