На выставке CES 2025 ASUS представила новые модели игровой линейки ROG, включая Strix, Flow и Zephyrus. Ноутбуки оснащены процессорами AMD и Intel, а также графическими картами NVIDIA RTX 50, что обещает значительное увеличение производительности.

На CES 2025 ASUS представила обновленную линейку игровых ноутбуков ROG, которая включает модели Strix, Flow и Zephyrus. Каждая из них обещает улучшенные характеристики. Например, флагманская модель ROG Strix теперь включает в себя обновлённые версии SCAR 16 и SCAR 18, которые должны обеспечить впечатляющую производительность. Эти устройства оснащены процессорами Intel Arrow Lake-HX и AMD Ryzen 9, что позволяет пользователям выбирать между двумя ведущими платформами.

Графические процессоры NVIDIA RTX 50 нового поколения добавляют ноутбукам мощь, обеспечивая высокое качество графики и плавность в играх. ASUS также улучшила системы охлаждения, внедрив специальные технологии, которые помогают контролировать температуру даже при максимальных нагрузках. Это особенно актуально для моделей, которые требуют значительных ресурсов, например, в условиях интенсивного гейминга.

Модель ROG Flow Z13 привлекает внимание как «2-в-1» устройство с процессором Ryzen AI Max+ 395 и встроенной графикой Radeon RX 8060S. Это позволяет ему справляться с современными играми, оставаясь при этом компактным и удобным для переноски. С 128 ГБ оперативной памяти и 96 ГБ видеопамяти, Z13 может похвастаться высокими показателями производительности в различных сценариях использования.

Не менее интересны и новые модели Zephyrus, такие как G14 и G16. Первая из них оснащена процессором Ryzen AI 9 и графикой NVIDIA RTX 5080, а вторая — Intel Core Ultra 9 с RTX 5090. Оба устройства предлагают до 64 ГБ оперативной памяти и несколько терабайт хранилища, что делает их подходящими для самых требовательных пользователей.

Дисплеи новых моделей также заслуживают внимания. Они оснащены OLED-панелями с высокой частотой обновления. ASUS интегрировала обновленные технологии охлаждения, включая конструкцию Tri-Fan, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла.

ASUS планирует раскрыть детали о дате выхода и доступности новых моделей в ближайшие недели.