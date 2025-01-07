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Razer выпускает Blade 16: самый тонкий игровой ноутбук толщиной 0,59 дюйма с NVIDIA RTX 5090
Razer представила Blade 16, самый тонкий игровой ноутбук с толщиной всего 0,59 дюйма. Новинка оснащена процессорами Ryzen AI 9 и графическими картами до GeForce RTX 5090, что обеспечивает высокую производительность в компактном корпусе.

Razer анонсировала новый игровой ноутбук Blade 16, который выделяется своим ультратонким дизайном. С толщиной всего 0,59 дюйма это устройство стало самым тонким в своем классе, что вызывает интерес среди геймеров, стремящихся к мобильности без ущерба для производительности. Ноутбук оснащен процессорами Ryzen AI 9 и видеокартами до GeForce RTX 5090, что позволяет ему справляться с современными играми на высоких настройках.

Инженеры Razer разработали систему охлаждения с испарительной камерой и двумя вентиляторами, что позволяет эффективно управлять теплом внутри компактного корпуса. Эта система охватывает более 50% поверхности материнской платы и помогает избежать перегрева даже при интенсивной нагрузке.

Дисплей Blade 16 также заслуживает внимания. Он имеет тонкие рамки всего 4,7 мм и предлагает разрешение QHD+ с частотой обновления до 240 Гц. Время отклика составляет всего 0,2 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на действия игрока.

Ноутбук может быть оснащен до 24 ГБ видеопамяти GDDR7. Поддержка технологии DLSS 4.0 позволяет пользователям улучшать графику без снижения частоты кадров. Это особенно важно для тех, кто хочет наслаждаться трассировкой лучей в современных играх.

Клавиатура нового устройства также претерпела изменения. Она теперь имеет больший ход клавиш в 1,5 мм и требует всего 63 г усилия для активации, что делает набор текста более комфортным. Звуковая система с шестью динамиками, настроенная профессионалами THX audio, обеспечивает качественное звучание как в играх, так и в просмотре фильмов.

#игровые ноутбуки #rtx 5090 #razer #ryzen ai 9 #blade 16
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