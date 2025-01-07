MSI анонсировала новую линейку игровых ноутбуков, включая Titan 18 HX Dragon Edition с графическим процессором RTX 5090. Эти устройства предлагают высокую производительность и множество конфигураций.

MSI представила свою новую линейку игровых ноутбуков, которые привлекают внимание не только мощными характеристиками, но и оригинальным дизайном. В центре внимания оказалась модель Titan 18 HX Dragon Edition, которая выделяется не только техническими параметрами, но и уникальным оформлением. Корпус устройства украшен нарисованным вручную драконом и скандинавскими рунами, что создает впечатляющий визуальный эффект, подчеркивающий игровую тематику.

Titan 18 HX работает на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090, что обеспечивает ему высочайшую производительность в играх. Эта модель может похвастаться технологией OverBoost Ultra, позволяющей системе достигать общей мощности до 270 Вт. Это сопоставимо с производительностью настольных ПК, что делает ноутбук подходящим для самых требовательных игр и приложений.

Для пользователей доступны две конфигурации Titan 18 HX: одна с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и графическим процессором RTX 5090, другая — с RTX 5080. Оперативная память может быть увеличена до 96 ГБ благодаря двум слотам DDR5, что позволяет запускать несколько ресурсоемких приложений одновременно. Дисплей устройства 18 дюймов с разрешением UHD MiniLED и частотой обновления до 120 Гц обеспечивает отличное качество изображения и цветопередачи.

Кроме Titan, MSI представила и другие модели, такие как Raider 18 HX, которые предлагают схожие характеристики. Эти ноутбуки также используют процессоры Intel Core Ultra 9 275HX в сочетании с графическими процессорами RTX 5090 и RTX 5080. В линейке Vector представлены модели Vector 16 HX и Vector 17 HX, которые могут быть оснащены процессорами вплоть до Ultra 9 275HX, а также графическими процессорами RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090. Это позволяет пользователям выбирать устройства в зависимости от их потребностей и бюджета.

Для тех, кто предпочитает продукцию AMD, MSI предлагает Stealth A16 AI+, который представлен тремя моделями с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и графическими процессорами от RTX 5070 Ti до RTX 5090.

Не стоит забывать о ноутбуках Vector A18 HX, которые также представлены в нескольких вариантах с процессорами Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 8945HX. Эти устройства обеспечивают отличную производительность в играх благодаря графическим процессорам RTX 5070 Ti и RTX 5080.

MSI также добавила в свою линейку ноутбуки серий Crosshair и Pulse, которые предлагают дополнительные возможности для геймеров.