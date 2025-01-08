Квадрокоптеры, интегрированные в двуногого робота KOU-III, помогают двигаться быстрее и эффективнее. Этот робот способен эффективно ходить и прыгать, опираясь на механизмы, вдохновленные природой.

Ученые из Шаньдунского университета разработали нового двуногого робота под названием KOU-III, который значительно улучшает передвижение в своем окружении. Вдохновение для создания этого робота пришло как от человека, так и от животных, которые используют свои ноги для эффективного передвижения. KOU-III способен не только стоять на двух ногах, но и выполнять сложные движения, такие как ходьба и прыжки.

Название KOU связано с персонажем китайской мифологии, который, по преданию, мог управлять ветром. Это отражает стремление исследователей к созданию робота, способного адаптироваться к различным условиям. В процессе разработки ученые опирались на опыт предыдущих роботов, таких как устройства, имитирующие движения страусов, которые достигали скорости до 20 км/ч.

Основная идея заключалась в том, чтобы улучшить маневренность робота, используя вспомогательные механизмы. Как и люди, которые размахивают руками для балансировки при быстром беге, KOU-III применяет роторы, которые помогают стабилизировать его движения. Эти роторы не только поддерживают баланс, но и создают подъемную силу, что особенно полезно во время прыжков.





Ученые обнаружили, что использование квадрокоптеров в конструкции KOU-III позволяет улучшить устойчивость и снизить механическое напряжение. Роторы обеспечивают необходимую поддержку, позволяя роботу корректировать свою позу в воздухе, что делает его более управляемым во время прыжков.

Кроме того, команда разработала алгоритм управления, который позволяет KOU-III выполнять различные действия, такие как стояние, ходьба и прыжки. Этот алгоритм регулирует мощность роторов, что помогает снизить энергопотребление и шум. Ученые планируют протестировать робота в различных сценариях, чтобы оценить его эффективность в реальных условиях.

В будущем KOU-III может найти применение в сложных задачах, таких как исследование труднопроходимых мест или разминирование. Команда намерена продолжать работу над улучшением робота, исследуя новые вспомогательные системы и стратегии управления движением.