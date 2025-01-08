Международная команда астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила 44 отдельные звезды на расстоянии 6,5 миллиардов световых лет. Это открытие стало важным шагом в изучении темной материи и формирования галактик.

Астрономы долгое время сталкивались с трудностями в наблюдении отдельных звезд в далеких галактиках. При огромных расстояниях звезды сливаются в размытые пятна, и их трудно различить. И вот теперь, наблюдая за галактикой, находящейся на расстоянии почти 6,5 миллиардов световых лет, команда под руководством постдокторанта Фэнву Сана из Центра астрофизики в Гарварде смогла идентифицировать 44 звезды. Это стало возможным благодаря эффекту гравитационного линзирования, который позволяет массивным объектам, таким как галактики, увеличивать свет далеких звезд.

Ранее, используя телескоп Хаббла, ученые могли различить лишь несколько звезд в таких удаленных галактиках. Теперь же, благодаря высокой чувствительности JWST, появилась возможность наблюдать за множеством звезд, которые ранее оставались вне досягаемости.

Команда исследовала галактику, известную как Dragon Arc, которая вытянулась под воздействием гравитационного линзирования от скопления галактик Abell 370. Это создало эффект, похожий на отражение в зеркале, позволяя детально рассмотреть отдельные звезды. Анализ цветов звезд показал, что многие из них являются красными сверхгигантами, такими как Бетельгейзе, находящимися на завершающих стадиях своего существования. Это контрастирует с предыдущими находками, где преобладали синие сверхгиганты.

Фэнву Сан отметил, что открытие отдельных звезд в такой далекой галактике открывает новые горизонты для изучения темной материи. Каждая звезда предоставляет уникальную информацию о структуре и эволюции галактик. Ученые могут использовать данные о красных сверхгигантах, чтобы лучше понять процессы, происходящие в ранних эпохах формирования галактик.

Сложности, связанные с наблюдением далеких галактик, заключаются в том, что звезды выглядят как размытые пятна. Ведущий автор исследования Ёсинобу Фудамото подчеркнул, что использование гравитационного линзирования позволяет разглядеть отдельные звезды, которые в противном случае остались бы незамеченными.

Массивное, но невидимое гало темной материи скопления галактик действует как «макролинза», в то время как отдельные, несвязанные звезды, дрейфующие через скопление, действуют как дополнительные «микролинзы», умножая коэффициент увеличения

Ожидается, что дальнейшие наблюдения с помощью JWST помогут выявить еще больше звезд в Dragon Arc. Это может привести к детальному изучению звездных популяций и углублению понимания темной материи, которая остается одной из самых загадочных составляющих Вселенной.