Одной из ключевых особенностей стало зарядное устройство мощностью 60 Вт, что предполагает изменения в совместимости с текущими устройствами.

Сегодняшняя утечка информации о Nintendo Switch 2 вновь привлекла внимание геймеров. На этот раз в интернете появилось частичное изображение док-станции новой консоли, опубликованное Laura Kate Dale. Снимок содержит детали о входном и выходном напряжении, что дает представление о возможностях устройства. Однако некоторые данные скрыты, вероятно, чтобы защитить источник информации.

Одной из наиболее заметных особенностей, упомянутых в утечке, стало зарядное устройство мощностью 60 Вт. Это изменение может существенно повлиять на использование консоли, так как зарядные кабели, совместимые с текущей версией Nintendo Switch, не подойдут для новой модели. Это означает, что пользователям придется приобретать новые аксессуары или адаптеры для зарядки.

Изменение в мощности зарядного устройства также может указывать на улучшения в производительности самой консоли. Более высокая мощность может позволить более быструю зарядку и, возможно, увеличить время автономной работы устройства. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что Nintendo стремится обеспечить более стабильную работу системы при подключении к док-станции, что важно для игр с высоким требованием к ресурсам.

Пока остается неясным, когда Nintendo официально представит Switch 2. Учитывая активность утечек информации, можно ожидать, что компания вскоре поделится новыми данными.