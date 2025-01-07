На выставке CES 2025 NVIDIA представила расширенные возможности своей технологии ACE (Avatar Cloud Engine), позволяющей создавать динамических персонажей с искусственным интеллектом. В нескольких популярных играх, таких как PUBG и NARAKA: Bladepoint, ИИ-соперники и компаньоны обещают изменить игровой процесс.

На выставке CES 2025 компания NVIDIA сделала ряд значительных объявлений, касающихся своей технологии Avatar Cloud Engine (ACE). Эта система, впервые представленная на Computex 2023, теперь расширяет свои возможности, позволяя создавать более интерактивных и реалистичных персонажей с использованием искусственного интеллекта.





Технология NVIDIA ACE предоставляет разработчикам возможность интегрировать динамических персонажей в свои игры. Например, KRAFTON анонсировала новую функцию для PUBG, которая позволит игрокам взаимодействовать с ИИ-соперниками и союзниками. Функция называется PUBG Ally и работает на основе небольшой языковой модели Mistral-Nemo-Minitron-8B-128k-instruct. ИИ-персонажи смогут общаться с игроками, используя игровой жаргон, давать советы по стратегии, находить и делиться добычей, а также управлять транспортными средствами.

Генеральный директор KRAFTON CH Kim отметил, что сотрудничество с NVIDIA откроет новые горизонты в игровой индустрии. Он подчеркнул, что внедрение ИИ-технологий изменит пользовательский опыт, сделав его более интерактивным и увлекательным.

В другой игре от KRAFTON, inZoi, также будет реализована концепция совместного использования персонажей. Здесь Smart Zoi будет адаптироваться к окружающей среде и вести себя в соответствии со своими личностями. Например, они смогут заметить голодного прохожего и помочь ему, купив еду. Этот подход к созданию персонажей делает их более реалистичными и способными к взаимодействию с игроками.





Другие разработчики также активно используют NVIDIA ACE. NetEase объявила о внедрении ИИ-партнеров в популярной игре NARAKA: Bladepoint. Эти NPC будут сражаться рядом с игроками, находить нужные предметы и предлагать варианты улучшения навыков. Чжипэн Ху, старший вице-президент NetEase, отметил, что NVIDIA позволяет разработчикам выходить за рамки традиционного геймдизайна, создавая более умных и адаптивных персонажей.





Параллельно с этим, корейская компания Wemade анонсировала использование NVIDIA ACE в MMORPG MIR5. Здесь разработчики создадут первого в мире босса с искусственным интеллектом по имени Астерион. Этот босс будет анализировать действия игроков, определять их уникальные способности и адаптировать свою тактику в зависимости от ситуации. Это означает, что игроки не смогут использовать одну и ту же стратегию для его победы, так как Астерион будет постоянно изменять свои атаки.

Чон Су Пак, генеральный директор Wemade Next, заявил, что внедрение таких технологий открывает новую эру в играх. Он подчеркивает, что бои с ИИ-боссами станут уникальными, и каждый игрок сможет испытать новые ощущения в каждой игровой сессии.





Технология NVIDIA ACE также используется в других проектах. Например, в готовящейся игре Dead Meat разработчики интегрируют ACE для поддержки динамических диалогов на локальном уровне. Это позволит игрокам взаимодействовать с NPC более естественно, без необходимости подключения к облаку. Разработчик Meaning Machine использует ACE в сочетании с языковыми моделями и функциями распознавания речи, создавая уникальный опыт взаимодействия.





AI People от GoodAI представляет собой песочницу, где NPC взаимодействуют друг с другом и с игроками, создавая динамичные истории. Эти персонажи обучаются, испытывают эмоции и имеют свои цели, что добавляет глубину в игровой процесс. Технология позволяет NPC работать локально на графических процессорах GeForce RTX, что улучшает производительность и снижает зависимость от облачных решений.





TiGames также продемонстрировала технологию на примере своей игры Metroidvania FIST: Forged In Shadow Torch. В демонстрации под названием ZooPunk NPC могут общаться с игроками, используя голосовые команды и текстовые сообщения. Речевая модель анализирует слова игрока и генерирует ответ NPC, что делает взаимодействие более естественным. Кроме того, ZooPunk использует генерацию изображений на устройстве, позволяя игрокам изменять внешний вид объектов в игре.





NVIDIA также продемонстрировала Audio2Face в VR-игре Alien: Rogue Incursion, а Perfect World Games использует эту технологию в своей MMORPG World of Jade Dynasty. Анимации персонажей динамически адаптируются в зависимости от записанной озвучки, что добавляет реалистичности в игровой процесс.







